The New Home, Kaave Pour @ ELISAVA

Como parte de los Master Talks de ELISAVA, este 17 de Enero de 2024, presentan a Kaave Pour, cofundador, CEO y Director Creativo de SPACE10, presenta «El nuevo hogar», una sesión que destaca el papel del hogar en la próxima década del diseño y la tecnología. También discutirá cómo las industrias estarán más conectadas y influenciadas por nuestros espacios de vida.

Pour comparte una década de conocimientos, imaginando nuevas posibilidades donde el diseño y la tecnología fomentan una sociedad más sana, sostenible e inclusiva en SPACE10.

SPACE10 fue un laboratorio de investigación y diseño con la misión de crear una vida cotidiana mejor para las personas y el planeta, que se cerró con éxito en septiembre de 2023 después de casi una década de trabajo.

Realizamos investigaciones y diseñamos soluciones innovadoras para algunos de los principales cambios sociales que se espera que afecten a las personas y nuestro planeta en los próximos años. En el corazón, priorizamos un enfoque colaborativo y nos esforzamos por rodearnos de personas que son más inteligentes que nosotros. Trabajamos con una red en constante crecimiento de especialistas y creativos de todo el mundo y compartimos nuestra investigación e ideas públicamente. Junto a eso, organizamos regularmente exposiciones, charlas, cenas y proyecciones para interactuar con la gente, provocar la imaginación, diversificar nuestra perspectiva y avanzar en nuestra misión.

SPACE10 contó con el apoyo y estuvo dedicado en su totalidad a IKEA, trabajando como un laboratorio de investigación y diseño independiente. Desarrollando nuevas perspectivas y diseñando nuevas soluciones que permitieron a IKEA cumplir su promesa original de crear una vida cotidiana mejor para las muchas personas.

la cita es en el auditorio del Design Hub en Barcelona.

17—01—2024

7.30pm

Auditori Disseny Hub Barcelona

Crossroad C/ Irena Sendler with C/ Àvila

https://masters-talks.elisava.net/kaave-pour

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

