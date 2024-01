Programa 2024 de la Fundación Mies van der Rohe

Hoy se ha hecho público el programa para el año 2024 de la Fundación Mies van der Rohe. Este año está marcado por una serie de eventos y actividades que prometen enriquecer nuestra comprensión de la arquitectura contemporánea.

Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premios Mies van der Rohe 2024

La temporada 2024 arranca con el anuncio de las 40 obras que han sido seleccionadas como posibles finalistas o ganadoras de los EUmies Awards 2024. El anuncio tendrá lugar el día 17 de enero en Dublín, durante la inauguración de la exposición de los EUmies Awards 2022, en la que Grafton Architects resultaron ganadoras con Town House – Kingston University.

En torno al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premios Mies van der Rohe 2024 se despliegan a lo largo del año un gran número de actividades: la ceremonia de entrega durante el EUmies Awards Day, la presentación de la exposición de los EUmies Awards 2024 en Barcelona antes de su recorrido por Europa y más allá, visitas a las obras seleccionadas con el programa Out&About, la presentación de la publicación, debates, documentales y conversaciones con el jurado, arquitectos, clientes, usuarios y actores políticos involucrados en las obras finalistas y ganadoras.

Investigación en Arquitectura

Este año, la Fundación Mies van der Rohe está ampliando sus propuestas en torno a la investigación en arquitectura a través de diversos programas que integran la red internacional y local. En 2024, la fundación crecerá su red internacional compartiendo proyectos con plataformas que aglutinan instituciones culturales y arquitectónicas europeas, como LINA y New Temporalities.

Además, la fundación está consolidando la Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura. En el marco del Día de las Mujeres, se presentarán los resultados de su tercera edición que fue otorgada a la propuesta «Anna Bofill: arquitectura a contracanto». También se abrirá una nueva convocatoria para becar el mejor proyecto que se presente para promover el estudio, la divulgación y la visibilización de aportaciones a la arquitectura que han quedado indebidamente relegadas u olvidadas, hechas por profesionales que han sufrido discriminación debido a sus condiciones personales.

Puertas Abiertas

Como siempre, la Fundación Mies van der Rohe está comprometida con la comunidad local. Por eso, este año continuaremos con nuestras jornadas de puertas abiertas para dar la bienvenida a la ciudadanía de forma gratuita cada primer domingo de mes y también en las festividades de la ciudad.

Nuevas Miradas Artísticas

Finalmente, este año también veremos nuevas miradas artísticas que se inspiran y nos invitan a revisitar el Pabellón Mies van der Rohe. Estamos emocionados por las posibilidades que estas nuevas perspectivas pueden aportar a nuestra comprensión y apreciación del Pabellón.

Un año más, la Fundació Mies van der Rohe estará en Arts Libris para presentar las ediciones propias, que este año sumarán, además de la publicación Young Talent 2023, la de los EUmies Awards 2024 y la publicación fruto de la investigación de Laura Martínez de Guereñu, otra publicación que también recoge el fruto de una intervención previa: «Inviting Life» de Stella Rahola y Roger Paez, en colaboración con ELISAVA, que nos muestra y habla de cómo el paso del tiempo transforma y trae vida a los materiales del Pabellón.

Por último, pero no menos importante, la Fundació Mies van der Rohe trabajará para consolidar el archivo, la colección, el fondo documental y la biblioteca para poner al alcance de las personas e instituciones interesadas en fomentar el conocimiento de la arquitectura.

CALENDARIO 2024

Los programas que se irán desplegando a lo largo del año son:

EUmies Awards

17 enero

El peso de los acontecimientos ligados al curso del Premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea – Premios Mies van der Rohe 2024 marcará la pauta de fondo del calendario de este año.

El inicio lo da el anuncio de las 40 obras que el jurado ha seleccionado en su primera reunión en Barcelona y de entre las que seleccionará las obras finalistas para escoger una ganadora y una emergente tras visitarlas.

Ese mismo día se inaugura la última parada de la exposición de los EUmies Awards 2022 en Dublín.

EUmies Awards Day

El día de la ceremonia de entrega de los Premios, que tendrá lugar a mediados de mayo, se convierte en una jornada en torno a la arquitectura con un extenso programa participativo, de celebración y de encuentro para toda la red internacional que lo conforma. Incluye conferencias, debates, espectáculo y se presenta la nueva publicación.

Exposición EUmies Awards 2024

La primera parada de la exposición itinerante será en Barcelona los meses de mayo y junio, en el Palau Victòria Eugènia de Montjuïc gracias a un acuerdo entre la Fundació Mies van der Rohe y el ICUB.

New Temporalities

17-19 de febrero

La Fundació Mies van der Rohe participa en el proyecto europeo «New Temporalities» con instituciones culturales y académicas de siete países europeos: Trienal de Arquitectura de Lisboa, Bienal de Arquitectura de Tbilisi, Barleti University de Tirana, Dekabristen e.V. de Berlín, la APSS Institute de Podgorica, el Pavilion Kultury de Kiiv y la Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. de Dresden, Alemania. El programa tiene el objetivo de fortalecer la cultura arquitectónica en todo el continente, documentando, investigando y poniendo en valor espacios temporales comunes y cuestionando las nociones de permanencia y estabilidad asociadas a la dimensión espacial de la arquitectura. Se trabajará en las temporalidades cotidianas. New Temporalities es posible gracias al apoyo del programa Creative Europe de la Unión Europea.

Pabellón de Música – Barcelona Obertura

17.03.2024

Una mañana con el cuarteto de cuerda Atenea Quartet, que interpretará obras de Purcell, Britten y Schönberg será la primera de las ocasiones en que podremos disfrutar de la música en este espacio que la hace especial.

Más adelante llegarán las propuestas de la Fundación Goethe que llevan siempre programas de calidad con diversidad de estilos.

Per Amor a les Arts – Filmoteca de Catalunya

19.03.2024 + 16.04.2024

La Fundació Mies van der Rohe propone dos películas para el ciclo «Per Amor a les Arts» 23-24 con el fin de difundir la arquitectura a públicos nuevos a través del cine. Las sesiones serán presentadas por un experto con el objetivo de incentivar el diálogo entre la arquitectura y el cine como lenguaje universal.

Calendar de Atom Egoyan (1993, 74′) es la primera de las propuestas: Un diario filmado, una carta, una serie de encuentros amorosos y un calendario de fotografías de iglesias históricas de Armenia son los pocos recursos que utiliza el cineasta para comprender cómo las imágenes configuran las identidades nacionales y personales.

Clorindo Testa de Mariano Llinás (2022, 100′) es la segunda propuesta que no versa exactamente sobre el famoso arquitecto y pintor Clorindo Testa, sino sobre un libro que su padre escribió sobre él. O más bien sobre cómo hacer la película basada en un libro de su padre sobre un arquitecto amigo suyo.

Beca Lilly Reich para la Igualdad en la arquitectura

7 marzo

Con el objetivo apoyar el estudio, la divulgación y la visibilización de aportaciones a la arquitectura que han sido discriminadas, relegadas y olvidadas, el 7 de marzo podremos conocer los resultados de la tercera edición de la Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura que ganó la propuesta ‘Anna Bofill Levi. La arquitectura como contracanto (1977-1996)’ de M.a Elia Gutiérrez Mozo, José Parra Martínez, Ana Gilsanz Díaz y Joaquín Arnau Amo en torno a la producción de Anna Bofill Levi que integra la arquitectura, la música y la literatura y se abrirá una nueva convocatoria de la Beca.

Puertas abiertas

11.02, 23.04, 24.09, 1ros domingos de mes + 18.05 noche

El Pabellón Mies van der Rohe abre sus puertas con acceso gratuito para todos además de cada primer domingo de mes, también para las fiestas de la ciudad: la de Santa Eulalia, la de Sant Jordi que lo convierte en pabellón de lectura, la Mercè que invita a los talleres familiares y también la noche de los museos en un horario diferente al habitual para ver el Pabellón de noche.

Pantalla Pavelló

01.07, 05.08, 02.09.

Los primeros lunes de los meses de verano podremos disfrutar de una nueva edición del programa de cine al aire libre en el que las películas se proyectan directamente sobre el muro de travertino.

Un programa iniciado en 2016 que tiene ya un público consolidado que disfruta de un cine diferente acompañado de una presentación y un espacio de conversación para contextualizar cada uno de los filmes en la relación entre el espacio construido, sus límites y sus fronteras, y los habitantes que residen en él.

Intervenciones artísticas en el Pabellón

El programa de intervenciones artísticas aporta un tipo de actividad único en la ciudad que se basa en los espacios excepcionales del Pabellón e instalaciones o exposiciones site-specific ligeras y de corta duración mantienen interpretaciones activas y dan sentido a la actualidad del Pabellón Mies van der Rohe. Este año serán propuestas que nos invitan a replantearnos conceptos sociales y físicos utilizando elementos naturales y la tecnología:

«Suspendre el Cel» de Caio Reisewitz / Galería Joan Prats – Barcelona Gallery Weekend

El artista brasileño ocupará el espacio principal del Pabellón Mies van der Rohe con plantas autóctonas brasileñas en diálogo con la vegetación local. Así establece una simbiosis entre lo que representan las características y la historia del Pabellón Mies van der Rohe y los conceptos esenciales de la Modernidad brasileña de la que toma como referentes Oscar Niemeyer, Pietro Maria Bardi y Lina Bo Bardi, además de Roberto Burle Marx, para quien la naturaleza nativa brasileña tuvo un papel fundamental. Esta plataforma sirve a Caio Reisewitz para abordar temas urgentes en Brasil, como la destrucción de la Amazonía, el desmantelamiento de aparatos públicos destinados a proteger y valorar el medio ambiente, así como el borrado cultural y el genocidio de los pueblos nativos.

«Splashing Mies» de Alberto Peral / Galería Alegría

El artista nos remite a la imagen del momento que Hockney plasmó en «A bigger splash» con una arquitectura abstracta y fija como telón de fondo, diluida, en parte, en el reflejo de sus cristales. La zambullida implica una promesa, la excitación que da la ingravidez y la suspensión previa al inevitable choque con el agua. El cambio de medio se hace en un instante de pérdida de aliento que deja como único rastro de la presencia fugaz el movimiento de las aguas.

En el Pabellón se produce un fenómeno similar y las diferentes superficies y materiales construyen con los reflejos una arquitectura aérea, ingrávida y etérea imposible de inmovilizar. El edificio se convierte en una trampa para los propios arquitectos al que el fluir del reflejo se les escapa entre las manos y con ello juega Alberto Peral conectando las superficies líquidas entre sí.

In(Visible) Energy / The Bartlett School of Architecture

En la intersección de la tecnología de vanguardia y la instalación artística, el proyecto de The Bartlett School of Architecture se desarrolla en el marco de un programa de investigación interdisciplinario, el MEng Engineering and Architectural Design, conocido por llevar las ideas provocadoras al límite. Diseñado y construido dentro del espacio de investigación UCL Here East, donde la Bartlett Faculty of the Built Environment (número 1 del mundo en el ranking QS) y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UCL impulsan un campus creativo que aloja una instalación única de fabricación, robótica, laboratorio y prototipado. El tema del proyecto es In(Visible)Energy y pretende visibilizar con una instalación los patrones energéticos que atraviesan e incrustan el Pabellón de Barcelona, destacando cómo las nuevas tecnologías pueden abordar nuestra transición energética, invitándonos a repensar las características y el comportamiento de los materiales y objetos más familiares de nuevas maneras relacionándolos con elementos naturales mediante procesos de fabricación innovadores y tecnologías integradas.

Publicaciones de la Fundació Mies van der Rohe

Este año está prevista la presentación de cuatro publicaciones propias:

– El catálogo de los EUmies Awards 2024, donde se documentan las obras presentadas y/o seleccionadas, con la intención de crear un instrumento de referencia y comunicación de la producción arquitectónica actual, y que se presentará en el Pabellón durante el EUmies Awards Day. – La publicación «Lilly Reich in Barcelona» de Laura Martínez de Guereñu recoge las imágenes de la intervención «Re-enactment, la obra de Lilly Reich ocupa el Pabellón de Barcelona» así como los resultados de la investigación que demuestran y visibilizan la autoría negligida o silenciada de Lilly Reich en Barcelona, fruto del proyecto de investigación que la primera Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura impulsó.

– La colección de catálogos de intervenciones en el Pabellón crece con «Inviting Life» de Stella Rahola y Roger Paez, en colaboración con ELISAVA, combina los textos de Vicenç Altaió y de Ona Bros con las fotos de Aleix Plademunt que nos muestran y hablan de cómo el paso del tiempo transforma y lleva vida a los materiales del Pabellón en la intervención homónima que se realizó en junio de 2023 en el Pabellón Mies van der Rohe.

– Una publicación que da una versión actualizada de la trayectoria del Pabellón Mies van der Rohe a lo largo de los años como plataforma que ha inspirado el mundo de la arquitectura y de las artes a través de las actividades que ha organizado la Fundació Mies van der Rohe.

Sobre el Pabellón:

El Pabellón Alemán de Barcelona fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich comopabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 que se construyó en Montjuïc. Esta obra simbólica del Movimiento Moderno ha sido estudiada e interpretada exhaustivamente, al tiempo que ha inspirado la obra de diversas generaciones de arquitectos.Construido con vidrio, acero y distintas clases de mármol, el Pabellón se concibió para alojar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII junto a las autoridades alemanas. Pasada la clausura de la Exposición, el Pabellón fue desmontado en 1930. Con el tiempo se convirtió en un referente clave tanto en la trayectoria de Mies van der Rohe como para el conjunto de la arquitecturadel siglo XX. La significación y reconocimiento del Pabellón hicieron pensar en su posible reconstrucción.En 1980, Oriol Bohigas impulsó esta iniciativa desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamientode Barcelona, e Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos fueron los arquitectos designados para la investigación, el diseño y la dirección de la reconstrucción del Pabellón. Las obras se iniciaron en 1983 y el nuevo edificio se inauguró en 1986 en su emplazamiento original. La Fundació Mies van der Rohe fue creada en 1983 por el Ayuntamiento de Barcelona,con el objetivo inicial de llevar a cabo la reconstrucción del Pabellón Alemán. Además de conservar y difundir el conocimiento del Pabellón Mies van der Rohe, la Fundació impulsa el debate y la sensibilización sobre temas de arquitectura y urbanismo contemporáneos.

