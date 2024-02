Ganadores de Europan 17

Aqui está la lista completa de los ganadores de la edición de Europan 17, 2023.

EUROPAN 17

51 SITES IN 12 COUNTRIES

1,156 REGISTRATIONS

815 ENTRIES

237 PRESELECTED PROJECTS

158 WINNING TEAMS: 49 WINNERS + 52 RUNNERS-UP 57 SPECIAL MENTIONS

BELGIQUE / BELGIË / BELGIEN 1 W + 1 RU + 1 SM

BRUSSELS

Winner

Le Plateau du Maelbeek

AS: JORGE SERRA (PT), ALISTAIR VAICLE (FR) – Architects; INÈS MASSON (FR) – Architect urbanist; CO: SOPHIE JACQUEMIN (BE) – Architect Bruxelles, Belgique /

DEUTSCHLAND 7 W + 8 RU + 3 SM

BAD LOBENSTEIN

Runners-Up

EDEN-BERG

AS: RAQUEL RUIZ GARCIA (ES), VIOLETA ORDOÑEZ MANJON (ES), MONICA LAMELA BLAZQUEZ (ES) –

Architects

Madrid, España

BERLIN

Winner

Karow Kreuz Klub

AS: ANDREA ANGELO SUARDI (IT) – Architect; ANI SAFARYAN (AM) – Architect urbanist Mexico City, Mexico

BORKUM

Winner

Re:duce Re:use Re:new

AS: FABIAN KLEIN (DE) – Architect; TOM SEEGER (DE) – Student in architecture; CO: RALF

HINRICHS (CH) – Student in architecture

Stuttgart, Deutschland

INGOLSTADT

Winner

Inge

AS: MATTI DRECHSEL (DE) – Urban planner; ATIDH JONAS LANGBEIN (DE), MARIA FRÖLICH-KULIK

(DE) – Architects

München, Deutschland

KASSEL

Winner

SEX in the city

AS: PAUL SCHAEGNER (DE) – Architect; CO: CAROLIN RENNO (DE), KIM FINSTER (DE) – Architects Duesseldorf, Deutschland

LEIPZIG

Winner

Revitalizing Grünau – A Sustainable Future for Grünau Nord

AS: FRANZISKA MICHL (DE), LEONIE KUEBERT (DE), MARIA KIMM (DE) – Architects Leipzig, Deutschland

MÜNCHEN

Winner

METROpolis

AS: BENEDIKT HERZ (DE), MARTA FERNANDEZ CORTES (ES), DANIEL GRENZ (DE), ANNA-MARIA

GRIMM (DE) – Architects

Karlsruhe, Deutschland

REGENSBURG

Winner

AdaptAble: Building for Resilient Urban Futures

AS: FELIX BECK (DE), LAURA MOOSMANN (DE) – Architects; SIMON BÄSSLER (DE) – Landscape architect

Frankfurt, Deutschland

ESPAÑA 9 W + 6 RU + 16 SM

BARCELONA

Winner

WE ARE CITY – SOM CIUTAT

AS: LARA PALOMA GAIA GALLONETTO (IT), ELISA SCATTOLIN (IT), ERMINIA BARONE (IT) – Architects;

GIUSEPPE ALLEGRA (IT) – Landscape architect

Venezia, Italia

CHIVA

Winner

BREATHING BACK

AS: CATALINA SALVÀ MATAS (ES) – Architect; SANTIAGO ALBERCA GANDIA (ES), Jaume Gil Bou

(ES) – Students in architecture

Barcelona, España

EIBAR

Winner

Ulysses began his Odyssey

AS: MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GONZÁLEZ (ES), HORNILLOS CARDENAS IGNACIO (ES) – Architects; CO: LOZADA AGUSTÍN DARÍO (AR), DIPRÉ EDUARDO CARLOS (AR), PRZERACKI MORGAN (FR) – Architects; MELONI BELÉN (AR), RAMOS MARÍA BELÉN (AR), SAUER MELANIA CANDELA (AR) – Students in architecture

Bilbao, España

EIVISSA

Winner

Vénda de Ca n’Escandell

AS: CLAUDIA FERRER RIERA (ES), VENTURA GODOY GARCIA (ES), JAVIER ESTEVE CASAÑ (ES) – Architects; CO: MILAGROS MARIA MACHADO (AR) – Architect Ibiza,

EL PRAT DE LLOBREGAT

Winner

THE JOY OF THE VEGETABLE GARDEN

AS: CARLES ESQUERRA (ES), GABRIEL CASALS (ES) – Architects

Barcelona, España

MADRID

Winner

El Jardin de Ladrillo

AS: LUCIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS (ES), JONAS VIRSIK (DE), FEDERICO LEPRE (IT) – Architects;

CO: CHAD GREGORY DENNIS (US) – Student in landscape

Madrid, España

NALÓN

Winners

BOCAMAR: the seams of the water

AS: TEJERO ELENA (ES), CHARLES ROSENFELD (FR), ELIAS BOURBIA (FR) – Architects; RUIZ MAR

(ES) – Architect urbanist

Paris, France

TORRELAVEGA

Winner

Cicatrice

AS: VILLALAIN GONZALEZ MANUEL (ES), MATEU SANCHIS MANUEL (ES) – Architects Burgos, España

FRANCE 10 W + 10 RU + 10 SM

BERNAY TERRES DE NORMANDIE Winner en sueurs. chroniques d’une vallée transpirante

AS: PIERRE BOUILHOL (FR), CAMILLE PASTIER (FR) – Architect; MATHILDE LECOMTE (FR) – Architect urbanist; JULIE BEAUTE (FR) – Philosopher; LENA CISSE (FR) Landscape architect;

CO: JULES-VALENTIN BOUCHER (FR) – Architect

Paris,

COURCY-GRAND REIMS

Winners

OPERATION RE.MEDIATION

AS: KARIM LAHIANI (FR) – Landscape architect; ALICE BARTHÉLÉMY (FR) – Architect; CO: MAXIME

BARDOU (FR) – Landscape architect

Paris, France

FLEURANCE

Winner

LE FLEURANSCOPE

AS: MARINE FAYOLLAS (FR), ROSE SCHWAB (FR), JAVIER AHUMADA (FR), ARTHUR RENAUDINEAU (FR),

PHILIPPE CEGIELNY (FR) – Architects; CO: CHRISTOPHE BONJOUR (FR) – Landscape architect

Paris, France

GRENOBLE

Winner

SOLS MOBILES

AS: IRIS CHERVET (FR) – Architect urbanist; CO: AMAURY BECH (FR), LAURA LEPESTEUR (FR) –

Architects urbanists

Paris, France

GUÉRANDE

Winner

Terraqué

AS: NOËL PICAPER (FR), MYLÈNE LACH (FR) – Architects Strasbourg, France

LE PALAIS

Winners

DÉFENDONS LES PALANTINS

AS: YANN HOULLARD (FR), MARINE GATE (FR) – Architects urbanists; CO: FANNY PICOURLAT (FR)

– Environmentalist

Barcelona, España

MARSEILLE

Winner

Découvre-moi une rivière

AS: IRATI LASA AMO (ES), JIHANA NASSIF (FR) – Architects urbanists; CO: ANTONIN BERTRAND (FR)

– Graphic designer

Paris, France

NANTES

Winner

Matière première

AS: ALAN BENOIT (FR), TOM BARBIER (FR), PAUL RIFFAULT (FR), THOMAS CATTI (FR), JEAN-BENOIT

BOCCAREN (FR) – Architects urbanists

Paris, France

RENNES

Runners-Up

Champ-Contrechamp

AS: ROZENN BALAY (FR), FRANÇOIS VAUGOYEAU (FR) – Architects

Nantes, France

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

Runners-Up

Aux Fibres de l’eau

AS: JADD HALLAJ (US) – Architect urbanist; VICTOR BELEY (FR), THÉO FINKEL (FR) – Architects;

INÈS LALANNE (FR) – Engineer architect

Paris, France

HRVATSKA 1 W + 1 RU + 3 SM

MAKARSKA

Winner

Earth, Wind & Water

AS: ELISABETH TERRISSE DE BOTTON (ES), MATTHIEU BRASEBIN (FR) – Architects Bruxelles, Belgique

ITALIA 1 W + 1 RU + 1 SM

CANTÙ Winner

Cantù digital eco-logics

AS: MARGHERITA PASQUALI (IT) – Architect; OLIVARI CARLOTTA (IT) – Architect urbanist Milano, Italia

NEDERLAND 6 W + 6 RU + 6 SM

‘T ZOET

Winner

Strata-scapes

AS: IZABELA SLODKA (PL) – Architect; FEDERICA ZATTA (IT) – Landscape architect Rotterdam, Nederland

ETTEN-LEUR

Winner

future nostalgia

AS: FRANCESCO CONTI (IT), EDOARDO QUATTRUCCI (IT), RICCARDO BETTINI (IT), SARAH GJERGO (IT)

– Architects

Porto San Giorgio, Italia

GROENEWOUD

Winner

Bricolage City

AS: LAURA IZZO (IT), ALESSANDRO DE CADILHAC (IT), LORENZO GAVEGLIO (IT) – Architects Santiago de Compostela, España

KENNISWARTIER

Winner

SYMBIOSIS

AS: NICOLAS GUSTIN (BE), PRZEMYSLAW WITKOWSKI (PL), MIGUEL SERRANO (ES) – Architects Paris, France

SCHORSMOLEN

Winner

I’LL SEE YOU IN MIDDELPLEIN! Upgrading Schorsmolen to a social, connected, and ecological neighbourhood.

AS: GIACOMO GALLO (IT), CATARINA BREIA DIAS (PT) – Architects

Amsterdam, Nederland

WAALWIJK

Winner

About belts and hats

AS: JOAQUIM OLEA FERNÁNDEZ (ES), MIREIA MARTÍN SALVANYÀ (ES) – Architects; CO: OLÍMPIA SOLÀ

INARAJA (ES) – Architect

Girona, España

NORGE 4 W + 7 RU + 6 SM

ÅKREHAMN

Winner

Grønn og glad. A community of all beings

AS: KARLA REUTER (DE), TOBIAS HERR (DE) – Architects; CO: BEN THULLESEN (DE) – Architect Moisburg, Deutschland

GRENSEN

Winner

Grensen 2030: Circularity Apparatus

AS: EUGENIA BEVZ (UA) – Architect

Stockholm, Sverige

KRØGENES

Runners-Up co-krøgenes – community is care

AS: Marc Rieser (DE) – Urban planner

Hamburg, Deutschland

LARVIK

Winner

(Re)generate

AS: TIAN LI (FR), ZIHAO WANG (CN), ALA RASSAA (FR), ONS LARGUECH (TN) – Architects; SHAN

JIANG (CN) – Landscape architect

Paris, France

ØSTMARKA

Winner

A Home for All

AS: MARINI MICHELE (IT) – Architect; CO: PEDROTTI LEMUEL (IT), GOBBI ENRICO (IT) – Students in architecture; CALZOLARI FRANCESCA (IT) – Environmentalist Brescia, Italia

ÖSTERREICH 2 W + 4 RU + 3 SM

GRAZ

Winner

REPAIR & CARE. A Strategic Response to Renewal in Gösting.

AS: THERESE EBERL (AT) – Architect; CO: MITCH GOW (AU) – Architect urbanist Wien, Österreich

LOCHAU

Winner

Lochau rural (h)arbours

AS: CHRISTOPHER GRUBER (AT), CHRISTINA EHRMANN (DE) – Architects; CO: MANUEL GRUBER (AT)

– Student in architecture; FRIEDA ZAPF (DE) – Sociologist; JAKOB CZINGER (HU) – 3D designer Wien, Österreich

WIEN

Runners-Up

INTO THE WILDERNESS

AS: ALEJANDRO CARABALLO LLORENTE (ES), CARLOS REBOLO MADERUELO (ES), JOSÉ LACRUZ VELA (ES) – Architects Madrid, España

SLOVENIJA 1 W + 1 RU + 0 SM

CELJE

Winner

The Parliament of Cinkarna

AS: DOROTHEE HUBER (AT) – Architect; PAULA FERNÁNDEZ SAN MARCOS (ES), ADRIAN JUDT (DE) – Architects urbanists; CO: HELENE SCHAUER (AT) – Architect Vienna, Österreich /

SUOMI – FINLAND 2 W + 2 RU + 3 SM

HELSINKI

Winner

HALAILLA LUONTOA

AS: BENEDIKT HARTL (DE) – Architect; CO: MAXIMILIAN LÖSCHKE (DE) – Architect Munich, Deutschland

VAASA

Winner

(me)tsä

AS: JUSTO DIAZ (ES), GUILLERMO POZO (ES) – Architects Madrid, España

SVERIGE 5 W + 5 RU + 5 SM

NYKÖPING

Winner

Skavsta Forest City

AS: DZENIS DZIHIC (SE), STAFFAN SVENSSON (SE), VLAD CAPITANU (RO), JON BOSSUYT (SE) –

Architects

Stockholm, Sverige

PITEÅ

Winner

Solander Ring. A vision for a social, connected, and climate-resilient Piteå

AS: GIACOMO GALLO (IT), AGNESE MARCIGLIANO (IT) – Architects; JACOPO GENNARI FESLIKENIAN

(IT) – Architect urbanist; NANCY SMOLKA (DE) – Urban planner; ISHAANI PARESH SHAH (IN), XINYI

XIANG (CN) – Landscape architects

Amsterdam, Nederland

RIMBO

Winner

Somewhere over the RINGBO

AS: GUILLEM COLOMER FONTANET (NL), SILVIA JAUNSOLO SANCHEZ (ES) – Architects urbanists;

MIGUEL CAMBRON GOMEZ (ES) – Environmentalist

Rotterdam, Nederland

SKELLEFTEÅ

Winner

SAFESCAPE

AS: MAHLA EBRAHIMPOUR (IR), AGNIESZKA LULA (PL) – Architects urbanists; JAN WACZYK (PL) –

Architect; YUAN LIN (CN) – Urban planner; CO: NATHANIEL DAVID CARDEN (US) – Architect; MAYA

SLEIMAN (LB) – Building engineer

Amsterdam, Nederland

VÄXJÖ

Winner

Generative Care

AS: HENRIK ALMQUIST (SE), OSCAR APARICIO CHAVEZ (BO), LÉA GANTEIL (FR) – Architects;

MORGANE MARTIN-ALONZO (DE) – Architect urbanist

Stockholm, Sverige

