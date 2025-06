Seleccionados los 201 proyectos que optan a los Premios ARQUITECTURA 2025

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y COMPAC han anunciado las 201 obras seleccionadas para la tercera edición de los Premios ARQUITECTURA. Una edición que, como ya es costumbre, pone el foco en valores que trascienden el objeto arquitectónico en sí: sostenibilidad, compromiso social, innovación, y más.

Entre las seleccionadas —elegidas entre más de 400 candidaturas— encontramos intervenciones de todas las escalas, desde viviendas unifamiliares hasta actuaciones urbanas de gran impacto. Proyectos públicos, privados, efímeros y permanentes que evidencian el buen estado creativo de la arquitectura en España.

Los premios se estructuran en seis categorías vinculadas a los valores de la Arquitectura y los ODS de la ONU, además de tres reconocimientos especiales: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio Permanencia, que reconoce aquellas obras cuya vigencia resiste el paso del tiempo.

Para los que ya estabais sacando la calculadora: sí, son 201 proyectos seleccionados, pero no intentéis cuadrarlo sumando las categorías (edificación, urbanismo, divulgación, interiorismo…), porque no da. Spoiler: no cuadra. Algunas propuestas juegan en varias ligas a la vez, otras optan al Premio a la Permanencia, y lo de los doce proyectos fuera de España tampoco ayuda a aclarar mucho. Si alguien consigue cerrar el Excel sin dolor de cabeza, que nos cuente cómo lo hizo.

La ceremonia se celebrará el 27 de junio en el auditorio del Espacio Pablo VI de Madrid.

Más información y lista completa de seleccionados en:

https://www.premiosarquitectura.org

