Catalysts of Resilience



El Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 en Barcelona (UIA2026BCN) convoca el Concurso Internacional de Estudiantes de la UIA, una invitación para que los estudiantes de todo el mundo puedan participar con sus propuestas en torno al tema central del Congreso: Becoming. Architectures for a planet in transition.

Las y los participantes deberán diseñar intervenciones espaciales que permitan resistir y adaptarse a las posibles amenazas relacionadas con los cambios políticos, las transformaciones sociales y el cambio climático, entre otros problemas. Este concurso pide a las y los estudiantes que piensen más allá de los métodos de diseño convencionales, utilizando el tiempo como estrategia de diseño para impulsar un futuro resiliente.

Este concurso de ideas de estudiantes, de una sola fase, está organizado y dirigido de acuerdo con el Reglamento tipo de la UNESCO para los concursos internacionales de arquitectura y urbanismo y las recomendaciones de buenas prácticas de la UIA. Las bases del concurso han sido desarrolladas por el Equipo Curatorial UIA2026BCN y organizadas por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC).

Becoming. Architectures for a planet in transition

La convocatoria está en consonancia con el tema central del UIA2026BCN: Becoming. Architectures for a Planet in Transition, que configurará el programa del Congreso como una plataforma para explorar perspectivas innovadoras, enfoques interdisciplinarios e ideas transformadoras que respondan a los retos contemporáneos.

Se anima a las y los estudiantes a pensar en la arquitectura no como un resultado final, sino como un proceso dinámico y adaptativo. En lugar de proponer proyectos estáticos, se les anima a considerar procesos de transformación cuidadosos y basados en el tiempo, que respeten y nutran las realidades físicas y culturales del emplazamiento elegido.

Un jurado internacional

Un jurado de renombre internacional evaluará las propuestas, compuesto por Tatiana Bilbao (México), Josep Ferrando (España, presidente del jurado), Marianna Rentzou de Point Supreme, Sumayya Vally de Counterspace (Grecia) y Wtanya Chanvitan de Bangkok Tokyo Architecture (Tailandia) con dos jurados alternativos -Alejandro Vargas de Entropia Studio (Colombia) y Donn Holohan de Superposition (China)- junto con el equipo curatorial y un observador designado por la UIA.

El jurado velará por que las candidaturas aborden rigurosamente el tema “Catalysts of Resilience,” evaluando la coherencia conceptual, la sensibilidad al contexto, la claridad de la presentación y el potencial de transformación a largo plazo.

Detalles de la convocatoria

Criterios de participación

Las y los participantes deben ser estudiantes con matrícula a tiempo completo y pueden inscribirse individualmente o como parte de un equipo, desde cualquier parte del mundo. Aunque se fomenta la colaboración multidisciplinar, sólo podrán inscribirse como autores o coautores las y los estudiantes de programas de arquitectura, arquitectura del paisaje, diseño o planificación urbana. Estudiantes de otras disciplinas académicas pueden participar en el concurso como colaboradores.

Formato

Las propuestas deben representarse mediante una secuencia de tres dibujos individuales (emplazamiento, propuestas a corto plazo y desarrollos a largo plazo). Cada uno de estos dibujos debe producirse como una representación compleja y rica, tal vez incluso como un dibujo compuesto, informado por leyendas y diagramas, manteniendo al mismo tiempo cierta unidad como documento.

Cada panel debe incluir un texto de no más de 250 palabras que explique su contenido. Todos los textos deberán presentarse en inglés.

Calendario

15 de julio de 2025 – Lanzamiento del concurso

15 de septiembre de 2025 – Fecha límite para las preguntas

24 de septiembre de 2025 – Fecha límite para las respuestas

07 de noviembre de 2025 – Fecha límite para las inscripciones

07 de noviembre de 2025 – Fecha límite para la presentación de candidaturas

Enero de 2026 – Anuncio de los resultados

Premios

Los premios se distribuirán de la siguiente manera:

5.000 euros para el primer premio

4.000 euros para el segundo premio

3.000 euros para el tercero premio

2.000 euros para el cuarto premio

1.000 euros para el quinto premio

Además, las y los ganadores recibirán entrada gratuita al Congreso, con los gastos de viaje cubiertos.

Para cuestiones técnicas, las y los participantes deben ponerse en contacto con competitions@uia-architectes.org

