XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo: Flujos Comunes.

La XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) ha anunciado los 110 proyectos finalistas de sus tres categorías principales: Obras de arquitectura y urbanismo, Divulgación y publicaciones, y Proyectos Fin de Carrera. Esta edición, organizada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana junto al CSCAE y la Fundación Arquia, se articula bajo el lema “Flujos Comunes”, reflexionando sobre el papel de la arquitectura frente a los retos sociales y ambientales actuales.

### Selección y criterios

Los proyectos fueron seleccionados por un jurado de especialistas entre más de 570 propuestas, siguiendo criterios de calidad arquitectónica y técnica, innovación, sostenibilidad, eficiencia ambiental y relevancia social, cultural y territorial[3][6][8]. La propuesta curatorial de Ander Bados y Miguel Ramón estructura la Bienal en torno a cinco ejes: materiales, personas, energía, datos y medioambiente.

### Finalistas por categoría

– **Obras de arquitectura y urbanismo (40 proyectos):** reflejan un panorama variado de la arquitectura española, con especial atención a la rehabilitación, la regeneración urbana y la sostenibilidad.

– **Divulgación y publicaciones (30 proyectos):** valoran el pensamiento crítico y el debate sobre el entorno construido desde diferentes formatos, como libros, revistas, plataformas y documentales.

– **Proyectos Fin de Carrera (40 propuestas):** incluyen desde trabajos técnicos y constructivos hasta propuestas más experimentales, abordando perspectivas contemporáneas como la innovación material, la recuperación de lo local y la búsqueda de nuevas formas de habitar.

### Jurado y proceso

El jurado ha estado presidido por Iñaqui Carnicero y compuesto por profesionales reconocidos, junto a los equipos de comisariado y representantes institucionales, quienes deliberaron en septiembre en La Casa de la Arquitectura de Madrid.

### Inauguración y recorrido

La inauguración oficial de la XVII BEAU será el 11 de diciembre en La Térmica Cultural de Ponferrada. Posteriormente, la muestra recorrerá varias ciudades, tanto en España como internacionalmente, durante los próximos dos años.

La Bienal evidencia la diversidad, el compromiso social y ambiental, y la capacidad innovadora de la arquitectura española actual.

Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo https://www.bienalesdearquitectura.es

