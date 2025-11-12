Water For All – Liquid Societies: Conversación sobre Agua, Arquitectura y Ciudad en Lisboa

El próximo 13 de noviembre, la Roca Lisboa Gallery acogerá la sesión final de un ciclo de conferencias internacionales que han recorrido Barcelona, Londres y ahora Lisboa, bajo la curación de Martha Thorne.

Bajo el tema «Liquid Societies» (Sociedades Líquidas), este encuentro propone nuevas formas de pensar y vivir en tiempos de cambio, reflexionando sobre cómo podemos diseñar con el agua, haciéndola visible, apreciada y utilizada de manera responsable en nuestros entornos.

El agua, estrechamente vinculada a la arquitectura, el territorio, la ciudad y la sociedad, es la fuerza vital que nos conecta a todos. En esta sesión, expertos explorarán cómo la arquitectura puede abordar estratégicamente el agua en la ciudad y en la sociedad, promoviendo una comprensión más profunda y valores compartidos.

Ponentes destacados

La conferencia contará con la participación de tres arquitectos de renombre internacional:

Kunlé Adeyemi – Arquitecto, diseñador, investigador de desarrollo y fundador de NLÉ.

João Luís Carrilho da Graça – Arquitecto y fundador de Carrilho da Graça Arquitectos.

Ricardo Carvalho – Arquitecto, fundador de Ricardo Carvalho Associados y director de DA en UAL.

La sesión será moderada por Martha Thorne, urbanista, escritora y facilitadora de actividades relacionadas con la arquitectura, quien fue Asesora Senior de la Henrik F. Obel Foundation y Directora Ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura de 2005 a 2021.

