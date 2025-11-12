World Congress of Architects. Barcelona. UIA 2026. International Emerging Workshop

El Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 Barcelona (UIA2026BCN) lanza el International Emerging Workshop, un formato especial del Congreso diseñado para que estudiantes y jóvenes profesionales participen en un laboratorio dirigido por doce estudios de arquitectura emergentes.

La convocatoria invita a participantes locales e internacionales a unirse a una investigación proyectual de una semana de duración, que servirá como preparación para el evento principal. El programa incluye conferencias públicas, conversaciones con los Workshop Leaders y visitas a diferentes espacios de la ciudad.

Los participantes trabajarán de forma colaborativa en Las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs fomentando el intercambio intercultural e interdisciplinario. El taller se llevará a cabo del 19 al 27 de junio, justo una semana antes del Congreso.

Barcelona como Laboratorio

Barcelona ha sido durante mucho tiempo un laboratorio dinámico en el que la arquitectura, el urbanismo y la vida social se entrecruzan para impulsar una transformación sistémica. Hoy en día, su capacidad de reinvención se enfrenta a retos urgentes: el cambio climático y el aumento de las temperaturas, el turismo masivo y la gentrificación, la escasez de viviendas asequibles y el agotamiento de los recursos materiales y ecológicos.

Estas tensiones reflejan crisis a escala planetaria, que reclaman nuevas formas de pensar el espacio. No se considera la ciudad como un modelo fijo, sino como un complejo laboratorio en el que el diseño puede explorar retos físicos, sociales y ecológicos.

Workshop Leaders

Los doce estudios de arquitectura emergentes que dirigen los talleres son:

Simulaa (Australia)

‘Additions and Adaptations’ – Becoming More-Than-Human

Design Earth (Lìbano/Algeria)

‘Brava!’ – Becoming More-Than-Human

Mio Tsuneyama and Fuminori Nousaku (Japón)

Making Knots, Weaving Shed’ – Becoming Circular

Nicolas Dorval-Bory Architectes (Francia)

‘The coolest summer of the rest of our lives’ – Becoming Circular

Nuno Melo Sousa (Portugal)

‘One, two, three, more, many tables’ – Becoming Embodied

TEN Studio (Serbia/Suiza)

‘Try again. Fail again. Fail better’ – Becoming Embodied

Assemble (UK)

‘Merchants & Warriors’ – Becoming Interdependent

Plan Común (Chile/Francia)

‘In between Commons BCN’ – Becoming Interdependent

Common Accounts (Spaña/Canada)

‘Parade!’ – Becoming Hyper-Conscious

Ibiye Camp (Nigeria-UK)

‘Revised Cartographies’ – Becoming Hyper-Conscious

BeAr (Spaña)

‘Elements of dissidence’ – Becoming Attuned

Bangkok Tokyo Architecture (Tailandia/Japón)

‘Collective Completions’ – Becoming Attuned

Proceso y criterios de selección

El workshop está abierto a estudiantes de arquitectura y disciplinas afines de todo el mundo, así como a recin graduados que hayan completado sus estudios en 2020 o posteriormente.

Las solicitudes deberán enviarse a través de la página web oficial del Congreso, incluyendo un currículum académico, un portfolio y el orden de preferencia de los diferentes estudios. No hay cuota de inscripción.

Se requerirá una cuota de participación para los estudiantes seleccionados, que cubrirá la asistencia al workshop, material de trabajo y acceso al Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026. Habrá becas disponibles.

Calendario

31 de octubre 2025 – Lanzamiento del Workshop

10 de enero 2026 – Fecha límite para el envío del porfolio

31 de enero 2026 – Anuncio de los participantes seleccionados

15 de febrero 2026 – Fecha límite de pago

19 de junio 2026 – Inicio del Workshop

27 de junio 2026 – Presentación final y exposición

28 de junio – 2 de julio 2026 – Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026

Organizándose por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), con el liderazgo del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

Para apuntarte entra en la web:

