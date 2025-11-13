BIG diseñará la nueva Ópera Estatal de Hamburgo

BIG (Bjarke Ingels Group) ha sido seleccionado por unanimidad para diseñar la nueva sede de la Ópera Estatal de Hamburgo. El proyecto se ubicará en la península de Baakenhöft, en HafenCity, y sustituirá al edificio de los años 50 en Dammtorstraße.

El nuevo recinto de 45.000 m² albergará tanto la Ópera Estatal como el Ballet de Hamburgo, con el objetivo de ofrecer instalaciones actualizadas que respondan a los estándares contemporáneos de acústica, espacio y tecnología escénica.

«Nos sentimos honrados de haber sido elegidos para imaginar esta pieza clave en la transformación de HafenCity en Hamburgo, y estamos profundamente agradecidos a Herr und Frau Kühne por confiar en nosotros para convertir su generosidad en el nuevo epicentro de las artes escénicas de la ciudad», declara Bjarke Ingels, fundador y director creativo de BIG.

Las cubiertas ajardinadas y las terrazas exteriores serán accesibles desde distintos puntos, conectando el puerto, la ciudad y el cercano Lohsepark. El vestíbulo principal funciona como un «salón urbano», donde dos escaleras centrales de madera conducen a los visitantes a través del edificio. Todos los niveles principales tienen acceso directo a terrazas exteriores, que pueden transformarse en puntos de llegada, espacios para eventos y lugares de reunión.

El auditorio principal reúne a la audiencia y los artistas dentro de una sala de balcones suavemente curvos. «La sala principal es el corazón del proyecto: un espacio con acústica de última generación y líneas de visión perfectas hacia el escenario. Los anillos de madera concéntricos e inmersivos dan forma a la sala y sus balcones, disuelven los límites entre espectadores y artistas, entre realidad y ficción», explica Jakob Sand, socio de BIG.ç

«La nueva ópera estatal es una invitación al público a experimentar su ciudad, el puerto y la ópera desde una nueva perspectiva. Los visitantes pueden moverse a lo largo de las fachadas y vislumbrar el vestíbulo, las salas de ensayo, las áreas de backstage y las oficinas, revelando la complejidad detrás de una casa de ópera en funcionamiento. Sin un lado trasero y con niveles interiores conectados al paisaje tridimensional, el edificio está abierto hacia su entorno en todos los frentes», añade David Zahle, también socio de BIG.

El paisaje circundante, diseñado por BIG Landscape, gestiona las mareas de tormenta a través de terrazas inclinadas, dunas vegetadas y jardines de humedales que ralentizan y absorben el flujo. Las cuencas recogen y retienen el agua de lluvia, creando hábitats para anfibios, plantas acuáticas y especies locales.

Promotor: Kühne Foundation, Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo / Ministerio de Cultura y Medios / Hamburgische Staatsoper GmbH

Colaboradores: Theatre Projects, Bollinger Grohmann, Transsolar, KH, Duschl, Yanis Amasri

Imágenes: Yanis Amasri

El diseño plantea el edificio como una estructura pública inmersa en un parque tridimensional. La ópera aparecerá como un paisaje de terrazas concéntricas que emanan como ondas sonoras desde un corazón musical central, expandiéndose hacia el puerto como ondas en la superficie del mar. El resultado es un parque público tridimensional, abierto y accesible desde todos los lados, con vistas amplias en todas las direcciones: hacia la ciudad antigua y la nueva, hacia Lohse Park y el puerto industrial.

