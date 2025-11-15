El valle de los caidos tiene ganador

La resignificación del Valle de los Caídos ya tiene arquitectos vencedores: la propuesta «La base y la cruz» se lleva el primer puesto en el concurso internacional que aspira a transformar el controvertido enclave en San Lorenzo de El Escorial.

¿La misión? Reconvertir el “Memorial de Cuelgamuros” en un espacio para el diálogo y la pluralidad, pasando del símbolo franquista a lugar de memoria democrática, todo bajo jurados ilustres como David Chipperfield, Cristina Iglesias, María Langarita y Fuensanta Nieto, con presidencia de Iñaqui Carnicero.

Algunos datos jugosos para los amantes de los detalles: el acta se firmó a mediodía y se desveló el secreto mejor guardado, mostrando solo el lema, la maqueta y unas imágenes. El proyecto plantea una “intervención mínima” en la basílica (el acuerdo con la Santa Sede sigue intacto), conservando la cruz monumental y sin tocar esa fosa común de casi 34.000 víctimas de la Guerra Civil. El centro de interpretación ilumina -literalmente- la propuesta: un vestíbulo circular a cielo abierto y una grieta que remueve, de paso, la geometría del lugar.

La ejecución no será inmediata: habrá que esperar, como mínimo, hasta 2027 para ver la primera piedra. Cuatro años de obras y 26 millones de euros en juego (más 4 millones extra para el estudio ganador, PEREDA PÉREZ ARQUITECTOS S.C.P y LIGNUM S.L.), quienes superaron a otros nueve equipos finalistas.

Esta es la lista

– **la base y la cruz** (Ganador)

– PEREDA PÉREZ ARQUITECTOS S.C.P y LIGNUM S.L.

– **caminos de memoria** (Segundo Finalista)

– TEMPERATURAS EXTREMAS ARQUITECTOS SLP

– **NUDE ARCHITECTURE** (Tercer Finalista)

– MARTÍNEZ LÓPEZ SANTA-MARIA SLP

– **luz que emerge** (Cuarto Finalista)

– KAUH ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SL

– **sub.onere.terrae** (Quinto Finalista)

– EVELYN ALONSO ROHNER y JOSÉ ANTONIO SOSA DÍAZ-SAAVEDRA

– **Élan Vital** (Sexto Finalista)

– BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS S.L.P.

– **CARNE Y PIEDRA** (Séptimo Finalista)

– MANUEL OCAÑA DEL VALLE y CARLOS BAÑÓN BLÁZQUEZ

– **herida.memoria.luz** (Octavo Finalista)

– FUN DESIGN S.L.

– **LA FALLA** (Noveno Finalista)

– MIQUEL BATLLE PAGÉS y MICHÈLE ORLIAC RINUY

– **elabrazodel76** (Décimo Finalista)

– TCHOBAN VOSS ARCHITEKTEN GMBH

