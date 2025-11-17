Ganadores de Europan 18: una mirada al relevo generacional europeo (y algo más allá)

Como ya es tradición en edgargonzalez.com, volvemos a repasar los resultados de Europan, el concurso europeo que sigue siendo el termómetro de renovación (y cierta esperanza) para la arquitectura y el urbanismo joven.

Este año (edición 18) explora el concepto de «Re-sourcing», exigiendo nuevas fórmulas para reconectar territorio, paisaje y ciudad, y para enfrentar los retos urgentes de sostenibilidad, resiliencia y justicia territorial.

Cifras clave de esta edición:

47 sitios en 12 países

804 propuestas recibidas (promedio de edad: 30,7 años)

153 equipos premiados: 45 ganadores, 47 finalistas, 61 menciones especiales

Participantes de 18 países distintos (12 oficialmente a concurso)

60% de los reconocimientos «en casa» y un 40% de equipos premiados fuera de su país

Tendencias a destacar

Emerge una mirada ecosistémica: Los proyectos adoptan enfoques bioclimáticos, estrategias de recuperación de recursos y métodos de participación comunitaria. Sostenibilidad y circularidad son el núcleo.

Colaboraciones y movilidad internacional: Un 40% de equipos premiados trabaja fuera de su país de residencia. Alemania, Italia, Países Bajos, Francia y España dominan por número y proyección internacional.

Presencia latinoamericana: Destacan equipos y miembros de Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay y Brasil, principalmente en equipos premiados en España, Francia y Suiza.

Ganadores destacados españoles (por sitio)

Barcelona-La Verneda: Komorebi – Robert Comas Miralpeix, Aina Roca Mora

Felanítx-Es Sindicat: RE[VI]URE ES SINDICAT – Arnau Carbó, Francisca Gual Ors, Aina Perelló, David Perelló, Sergi Pérez

Getafe: ALL-RING. Una plaza para todos – Luciano Barsuglia, Franco Calise, Antonio J. Gutiérrez, Paola Mester [Argentina], Martín Zlobec, Yara Castiblanco [Colombia]

Madrid: Alleyways – Nick S. Fimpel [Alemania], Gizem Asici Thiele [Turquía], Leo Luken [Países Bajos], Elif Soylu [Turquía]

Navalmoral de la Mata: ACTION//RE-ACTION – Jaime Barreiro Gallego, Luis Manivel Mariño, Borja Santurino Yáñez

Oviedo: ¡dame tira! – Antonio y Juan Burgos, Jordi Juanola, María F. Herrero

Santa Pola: Water’s Journey – Carla Coromina, Andrea Díaz Lacalle, Ibón Doval Martínez, Javier Rubio Frías

Vitoria-Gasteiz: Care Blanket – Agustín Azar, Egor Gaydukov, Uliana Zhomnir, Nicolás Schusterman [Argentina]

Equipos latinoamericanos destacados

Además de los nombres citados en los equipos españoles, hay arquitectos de Argentina (Paola Mester, Nicolás Schusterman, Francisco José Escapil, Lucila Pistolesi), México (Karla Paola López, Carlos Alberto Ríos Limón, Catalina de Jesús Lima Morales, Valeria Pozos Espinosa, Fernanda Cervantes Rojas), Colombia (Yara Castiblanco), Chile (Kai Romero Zárate), Uruguay y Brasil, aportando diversidad y perspectiva transnacional a propuestas premiadas.

Para la información detallada de proyectos y equipos en todos los países, consulta el documento oficial:

https://www.europan-europe.eu/media/default/0001/32/e18_results_list_17_11_25_pdf.pdf

¡Enhorabuena a todos los equipos participantes y premiados! Europan sigue siendo el mejor radar de nuevos modos de hacer arquitectura y (necesarios) enfoques frescos para la ciudad europea.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...