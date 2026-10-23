ARQUIA/PRÓXIMA 2026: BEAR Y KRI + KOIZ GANAN UNA EDICIÓN DEDICADA AL TERRITORIO

Un museo del paisaje y la música en Artea y una intervención en Lausana encabezan el palmarés de la X edición de arquia/próxima. Ailarak, del estudio BeAr, recibe el premio arquia/próxima, dotado con 15.000 euros; Craquelures dans Le Réel, de KRI y KOIZ, obtiene el premio arquia/innova, de 3.000 euros.

Bajo el lema TERRITORIO, la edición comisariada por José María Sánchez García plantea una lectura del término que no se agota en el mapa: incluye sus dimensiones culturales, ecológicas, sociales y virtuales. El territorio como suelo, pero también como conjunto de relaciones sobre las que trabaja la arquitectura.

La entrega de premios tuvo lugar en la Fundación Joan Miró, dentro de la programación de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura.

Los dos premios

Arquia/próxima: Ailarak. Museo del paisaje y la música

El premio principal recae en Ailarak. Museo del paisaje y la música, situado en Artea, País Vasco, y firmado por BeAr, el estudio de Iñigo Berasategui Orrantia y Ane Arce Urtiaga. El reconocimiento cuenta con una dotación de 15.000 euros.

Arquia/innova: Craquelures dans Le Réel

El premio arquia/innova distingue a Craquelures dans Le Réel, de KRI y KOIZ —Gonzalo Peña Sancho y Lucía Espinosa de los Monteros—, realizada en Lausana, Suiza. El equipo recibirá 3.000 euros.

Seis menciones, otras tantas aproximaciones

El jurado concedió además menciones a:

Centro Cultural Forges, de FIRM Architects, en Lugo.

Prototipo Anrobox, de Tercia Arquitectos, Vicente Huertas Sánchez y Hugo Centeno Fernández, en Tomelloso.

¡Qué Faena(r)!, de Oscar Cruz García y Pablo Paradinas Sastre, en Vigo.

350.000Ha Guest Lounge ARCO 2026, de salazarsequeromedina y Manuel Bouzas Barcala, en Madrid.

Jardins del Temps, de Pau Garrofé Montoliu, Martina Blázquez Polaina, Guillem Hernández Camarasa, Karine Bagdasaryan, Diego Lahoz Rodríguez y Juan Torres Prats, en Girona.

0034 FORMENTERA, de taller 11, en Formentera.

743 realizaciones para tomar el pulso a la profesión

El jurado seleccionó los proyectos premiados entre 743 realizaciones. La palabra importa: no se trataba únicamente de edificios, sino también de investigaciones, intervenciones urbanas, instalaciones efímeras, performances y piezas audiovisuales. Una convocatoria de arquitectura cuyo campo de trabajo desborda, deliberadamente, la obra construida.

Integraron el jurado Begoña de Abajo, Pablo Millán, María Fandiño, Carles Enrich, Branco Del-Rio, Lloc Arquitectes y Sol Candela.

Desde su inicio en 2006, arquia/próxima funciona como plataforma de difusión y apoyo a las prácticas emergentes de España y Portugal. Veinte años después, esta décima edición permite leer también cómo se ensancha el perímetro de la profesión: qué produce, con qué medios y sobre qué problemas decide intervenir.

Ahí está el interés de «Territorio». Más que añadir otra palabra al vocabulario de los premios, propone revisar el campo de acción de la arquitectura. El palmarés señala nombres; el conjunto de las realizaciones permite seguir las preguntas.

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