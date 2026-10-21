Madrid2050 busca 16 proyectos que mejoren la vida urbana

Hablar del futuro de las ciudades está bien. Enseñar qué se está haciendo para mejorarlas, mejor. El COAM abre una convocatoria para seleccionar 16 proyectos de la Comunidad de Madrid que formarán parte de la exposición FORO URBANO Madrid2050 – Cities Connection Project. El plazo termina el 10 de noviembre, a las 23:59 horas.

La convocatoria admite tanto intervenciones ejecutadas como proyectos en desarrollo. El foco está en su capacidad para responder a problemas urbanos concretos: cómo vivimos, cómo nos movemos, qué espacios compartimos y qué hacemos con la ciudad que ya existe.

La exposición se inaugurará el 14 de diciembre de 2026 en la sede del COAM, coincidiendo con la segunda edición de Madrid Foro Urbano Internacional, y podrá visitarse durante un mes.

Cuatro categorías, de la vivienda al espacio público

Los proyectos deberán desarrollarse en la Comunidad de Madrid y encuadrarse en una de estas cuatro categorías:

Espacio público y dotacional: plazas, parques, calles, zonas verdes, equipamientos y lugares para la actividad colectiva.

Habitabilidad y vivienda: edificios residenciales y espacios comunes que mejoren el confort, la accesibilidad y la convivencia.

Movilidad e infraestructuras: desde recorridos peatonales y ciclistas hasta transporte público, energía, agua o gestión de residuos.

Regeneración y rehabilitación: intervenciones sobre edificios, barrios y tejidos existentes que recuperen usos y respondan a nuevas necesidades.

Además de la calidad arquitectónica, urbana, técnica y funcional, se valorarán la descarbonización, la integración de la naturaleza, la circularidad, la salud y la inclusión. También la innovación, la viabilidad económica y la colaboración entre administraciones, empresas, profesionales, universidades y sociedad civil.

Es decir: no solo qué propone el proyecto o cómo se ve, sino qué mejora y cómo puede llevarse a cabo.

Madrid, en conversación con otras ciudades

El comisariado corre a cargo de Cities Connection Project, la iniciativa fundada en 2012 por los arquitectos Nicola Regusci y Xavier Bustos para conectar ciudades a través de la arquitectura contemporánea.

Los 16 proyectos madrileños compartirán exposición con 20 iniciativas internacionales, proyectos piloto, diez paneles de la IBA Stuttgart y buenas prácticas de las ciudades invitadas al foro. La intención es poner en relación intervenciones de distintas escalas y contextos: una oportunidad para contrastar respuestas, no solo para acumular ejemplos.

También habrá premios: decidirán los participantes del foro

Los proyectos seleccionados optarán a la primera edición de los Premios MFUI, patrocinados por Danosa.

La elección se realizará mediante la votación de los participantes en Madrid Foro Urbano Internacional durante los días 14 y 15 de diciembre. Habrá un proyecto premiado por categoría y los galardones se entregarán el día 15, durante la clausura.

Cómo participar

Podrán presentar candidaturas personas físicas o jurídicas con titulación de arquitectura, siempre que al menos uno de los autores del proyecto sea colegiado del COAM. La documentación deberá ajustarse a las condiciones y formatos establecidos en las bases.

Cierre de la convocatoria: 10 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas.

Envío de candidaturas: concursos@coam.org.

Publicación de seleccionados: 20 de noviembre de 2026.

Inauguración de la exposición: 14 de diciembre de 2026.

Madrid Foro Urbano Internacional: 14 y 15 de diciembre de 2026.

Lugar: COAM, calle Hortaleza, 63, Madrid.

Consulta las bases completas de la convocatoria en la web del COAM.

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